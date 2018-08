Eliteteams brandweer op zoek naar reddingswerkers

Het eliteteam van de brandweer in deze regio is druk op zoek naar een nieuwe teamleider en reddingswerkers. Deze speciale eenheid wordt alleen ingezet bij grote calamiteiten waarbij slachtoffers vermist zijn of bevrijd moeten worden.

De zoektocht naar nieuw personeel, betekent volgens teamleider Jenne Mul niet dat er nu een nijpend tekort is. ,,In principe hebben we voldoende mensen, maar er stromen ook brandweerlieden uit. En die moet je tijdig opvangen. Als we nu geen vacatures vullen, dan komen we in de toekomst wel tekort.”

De zogeheten STH-teams (Specialisme Technische Hulpverlening) zijn zo'n twee jaar geleden begonnen in Nederland. Er zijn vijf teams met in totaal 150 specialisten, één van die ploegen is in Zwolle gestationeerd. Leden van deze eliteploeg hebben allemaal een brandweerachtergrond. ,,Dat is een vereiste om mee te mogen doen”, zegt Mul. ,,Overigens kunnen het ook medewerkers van Defensie zijn.”

Gasexplosie

Sinds 2016 is het team in Oost-Nederland vijfmaal opgeroepen. De allereerste inzet - bij een gasexplosie op Urk in juni 2016, waarbij een huizenblok werd vernietigd - was meteen de grootste. Volgens Mul is het lastig nieuwe leden te vinden, omdat de baan aardig wat extra tijd kost. ,,We doen elk jaar zo’n zeventig uur aan extra trainingen. Dan leren we mensen redden uit een pand, of hoe we bepaald gereedschap moeten gebruiken. Maar ook hoe we omgaan met slachtoffers die bekneld zitten, waar reguliere artsen niet bij kunnen komen.”

Mul wil alle posities in het team driemaal bezet hebben. ,,We hebben geen ‘hard piket’. Dat betekent dat niemand verplicht is om beschikbaar te zijn. Uit onze ervaring weten we dat we met een driedubbele bezetting dan genoeg mensen hebben om altijd een team samen te kunnen stellen. Naast de teamleider, gaat het ook om reddingswerkers en logistieke hulp.”

Selectie