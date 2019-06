Elles Hetebrij zet nieuwe stap met restaurant ‘Meneer Jan’ in Zwolle, recht tegenover haar café

Hetebrij groeide op in Wijhe en kwam daar al jong in restaurants als dat van Arie Nijland en in Zaal Bolster. ,,Daar zat ik altijd te kijken, wat gebeurt er allemaal, hoe werken ze hier", vertelt ze. ,,Totdat ik er zelf aan het werk mocht.” En toen had het horecavirus haar al snel in de greep. Ze bouwde haar café in Zwolle aan de Nieuwe markt eigenhandig op en vierde vorig jaar het 20-jarig bestaan én de vijfde plek in de Café Top 100. ,,De formule van de Hete Brij, een echt bruin café, is zo opgezet dat je er eigenlijk maar moeilijk wat met eten kunt doen. We hadden wel wat stamppotbuffetten, een gehaktbalwedstrijd, op zondag vaak een kop soep, maar meer lukt hier niet. Terwijl je naast drinken ook moet eten. Dan ben je helemaal gastvrij.”