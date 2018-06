Els heeft een 'directeursjurk' dankzij Benjamin

ProRail en Overijssel kijken samen naar oplossing Kamperlijn

29 juni Spoorbeheerder ProRail en de provincie Overijssel zijn weer met elkaar in gesprek over een oplossing voor de Kamperlijn. Tussentijds worden daar geen mededelingen over gedaan, laat ProRail-woordvoerder Aldert Baas weten. ,,Als er nieuws is, hoor je ons.''