Else (22) kocht een camera voor ruim 500 euro: ‘Maar ik maak bijna alle foto’s met mijn telefoon’

‘Ik ben maar een arme student’. Die uitspraak komt je vast en zeker bekend voor. Toch zijn er genoeg studenten die zich iets kostbaars kunnen veroorloven. Else Jelsma (22), student in Zwolle, spaarde een aantal maanden voor haar camera. Die ze nu naar eigen zeggen te weinig gebruikt.

In deze rubriek vragen we, in samenwerking met studentinzwolle.nl, studenten naar hun grootste uitgaven tijdens hun studie.

Wat is jouw meest bijzondere aankoop geweest als student?

,,Een fotocamera van Canon.”

Hoeveel heeft deze aankoop je gekost?

,,Deze fotocamera heeft me meer dan 500 euro gekost.”

Hoe heb je dit bedrag bij elkaar gekregen?

,,Ik heb een spaarpotje gemaakt voor een aantal maanden. Iedere maand zette ik een bepaald bedrag opzij. Uiteindelijk heb ik met een klein bedrag van mijn spaarrekening en al het geld uit het spaarpotje de camera kunnen kopen die ik graag wilde.”

Sta je nog steeds achter deze aankoop?

,,Dat is dubbel. Aan de ene kant ben ik er heel blij mee en wil ik er ook graag meer gebruik van maken. Helaas heb ik deze camera al bijna een half jaar niet gebruikt en pak ik ‘m er alleen bij wanneer ik er aan denk. Verder maak ik al mijn foto’s met mijn telefoon. In dat opzicht is het wel zonde voor het grote bedrag wat ik ervoor heb weggelegd. Toch wil ik mijn camera ook nog niet wegdoen. Ik hoop deze namelijk in mijn verdere carrière wel meer te kunnen gebruiken.”

Waar spaar je op dit moment voor?

,,Ik heb veel doelen. Op dit moment spaar ik voor mijn vakantie, maar ben ik ook al bezig met sparen voor het half jaar dat ik op mezelf ga wonen in Amsterdam en de periode daarna. Dan ga ik namelijk, als alles goed gaat, naar Spanje! Voor mijn vakantie is mijn eerste spaarpotje, daarna zal ik zeker nog een spaarpotje maken voor mijn half jaar in Spanje.”

Wat is jouw spaartip?

,,Zet elke maand een deel van je salaris of andere inkomsten aan de kant, maar baseer dit ook op wat je in een maand uitgeeft. Ik was soms te ambitieus waardoor ik vaak geld moest overboeken van mijn spaarrekening. Het leven is op dit moment, sowieso na corona, nou eenmaal duurder. Sparen is altijd goed, maar geniet ook van het leven. Geloof me, door constant op je centen te blijven zitten word je niet gelukkig.”