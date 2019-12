Elya probeert al half jaar aangifte te doen van verkrachting op azc Dronten: ‘Ik ben al heel lang bang en gestrest geweest’

Kotsende carnavals­vier­ders niet welkom in Grote Kerk Zwolle

6:00 Een carnavalsfeest in een monumentale kerk is een slecht plan, vindt de evenementenmanager van de Grote Kerk in Zwolle. Onzin, zegt de voorzitter van Carnavalsvereniging de Eileuvers. ,,Kotsende mensen tegen de kerk? Moet je eens op een doorsnee stapavond kijken.’’