De elfde Johan Cele Award is zaterdagavond uitgereikt aan de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer en zijn colleges. Schaatsster Lotte van Beek heeft de tweede Johan Cele Talenten Award in ontvangst genomen.

De Johan Cele Award wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die Zwolle op de kaart heeft gezet. De prijs bestaat uit een beeldje van de onderwijsvernieuwer en een geldbedrag van 10.000 euro.

Doorzettingsvermogen

De talentenprijs die zaterdagavond in Theehuis De Agnietenberg is uitgereikt aan Lotte van Beek bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van 2.000 euro. De jury heeft voor Lotte van Beek gekozen 'vanwege haar doorzettingsvermogen na haar tegenslagen als motivatie richting de toekomst en met name de volgende Olympische Spelen in Beijing'.

Henk Jan Meijer (VVD) is op 1 augustus 2000 burgemeester van Zwolle geworden. Op 1 september 2019 gaat hij met pensioen, zo heeft hij onlangs aangekondigd. Meijer heeft zijn pensioen een jaar uitgesteld, zo staat in het juryrapport, om te helpen met de opstart van het nieuwe college.

Het juryrapport refereert aan een CBS-onderzoek naar het vertrouwen van burgers in anderen en instituties. Van de 23 grote steden in Nederland blijkt Zwolle de stad waar in inwoners het meest positief zijn gestemd over de medemens, politie en politiek.

Optimistisch

Zwolle beleeft een bloeiperiode. De stad floreert, zit in een flow, is een succesvolle regiometropool waar een optimistisch levensgevoel overheerst, zo klinkt de jury lovend over burgemeester Meijer en zijn colleges.

Zwolle oogt af. ,,Een stad met dorpse sfeer", heeft de prijswinnaar Zwolle al eens geroemd. Een stad zonder pieken en dalen, schrijft de jury. Als er dan toch wat minpuntjes genoemd moeten worden: Zwolle heeft geen universiteit, de Voorsterpoort - de 'Zwolse Zuidas' - wordt niet afgebouwd en de (te) keurige aanblik zou Meijer wat ongerust maken. ,,Zwolle mist een rafelrand. Een ruige plek waar mensen hun gang kunnen gaan", zo heeft de jury van de burgemeester vernomen.