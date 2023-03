Emi en Jabe openen nieuw restaurant in hartje Zwolle: 'Je hebt de keuze: zelf koken of naar Taboe?'

Snel veiliger maken ‘dodenwegen’ N36 en N50 niet in gevaar: andere projecten op lange baan

Overijssels gedeputeerde Bert Boerman kijkt met gemengde gevoelens terug op het debat in de Tweede Kamer over het dreigend uitstel van de verbetering van de gevaarlijke provinciale N-wegen en aanpak van spoorverbindingen als Zwolle-Meppel. Urgente veiligheidsmaatregelen op de N36 en N50 komen niet in gevaar, maar de onzekerheid blijft.