Emin Y. schiet terug bij moordpoging in Zwolle, rechter erkent zelfverdediging

Saharazand boven Oost-Nederland, maar auto's hoeven niet gelijk de wasstraat in

22 februari Grote kans dat het jou ook is opgevallen: er schijnt geen felle zon vandaag. Een wolk van Saharazand gooit roet in het eten. Oost-Nederland heeft er zeker tot donderdag nog last van, meldt Weeronline. ,,Als we vanavond een regenzone hadden gehad, waren de auto’s enorm smerig geworden.’’