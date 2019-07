Emma (10) krijgt brief van gemeente: ‘Sorry, maar veldje verdwijnt’

Na een artikel en video in de Stentor, waarin Emma haar brief voorleest, kreeg ze een brief terug van wijkwethouder Monique Schuttenbeld. Daarin staat onder meer: ‘Sorry dat je nog geen antwoord op je brief hebt gekregen van ons. We zagen het filmpje waarin je je brief voorleest en besloten je direct een brief terug te sturen. We kunnen ons goed voorstellen dat je niet blij bent dat het trapveldje plaats moet maken voor bebouwing en dat je hierover boos bent.’