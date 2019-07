Emma (10) schrijft boze brief aan burgemeester Zwolle over verdwijnen trapveldje

VideoEmma Meijer (10) schreef een boze brief aan burgemeester Meijer van Zwolle, nadat bekend werd dat het trapveldje naast haar school dreigt te verdwijnen. Er liggen plannen voor de bouw van een woonvoorziening voor ouderen met dementie. ,,Dit is het enige grasveldje in de buurt.’’

Emma kon haar oren niet geloven toen ze op school hoorde over de plannen. ,,Ik speel hier elke dag met mijn klasgenootjes. Als dit verdwijnt kunnen we nergens meer op een grasveldje voetballen.’’

Ze liet het er niet bij zitten en klom direct in de pen. De boze brief naar de burgemeester was nog diezelfde dag verstuurd. Maar tot nu toe met weinig resultaat, een reactie heeft Emma nog niet gekregen.

Propvol

Het sportveldje aan de Zandzegge in Stadshagen wordt intensief gebruikt door leerlingen van Katholieke Basisschool De Vlieger en Basisschool De Kopakker. De directies van beide scholen ondersteunen de actie van Emma. ,,Dit is een klein stukje groen, net geschikt voor de kinderen om op te spelen. Als je hier een drielaags gebouw neerzet, dan wordt het propvol,’’ zegt directeur Danielle Bult van De Vlieger.

Bult zegt dat de scholen niet zijn ingelicht over de plannen. Een uitnodiging voor de inspraakavond heeft de school, volgens de directeur, nooit gekregen. ,,Ik las over de plannen op Facebook. We proberen er nu alles aan te doen om te voorkomen dat het veld plaatsmaakt voor een woonzorgvoorziening.’’

Nu ligt er nog een trapveldje, over een dik jaar verrijst hier wellicht Het Gastenhuis.

Dementerende ouderen

Op 1 juli is door zorgverlener Het Gastenhuis een aanvraag voor de bouw van een zorglocatie ingediend bij de gemeente Zwolle. Het Gastenhuis is een kleinschalige zorgformule voor mensen met dementie die niet langer thuis kunnen wonen.

Annemieke Bambach, directeur van Het Gastenhuis, zegt dat de buurt is geïnformeerd over plannen tijdens een inspraakavond. ,,Ik ga graag in gesprek met buurtbewoners over de plannen, maar het was altijd al de bedoeling dat er op dit veld gebouwd zou worden.’’

En dat beaamt de gemeente Zwolle. Woordvoerder Marieke Stenfert laat per e-mail weten dat het initiatief past binnen het huidige bestemmingsplan. ‘Vanwege de economische crisis heeft er op deze plek niet eerder een ontwikkeling plaatsgevonden. Uiteraard vinden we het jammer dat het trapveldje door deze ontwikkeling verdwijnt. Samen met de buurt gaan we na de zomervakantie kijken hoe we de speelplekken aan de Bermzegge kunnen opknappen en inrichten zodat we een goed alternatief bieden voor het trapveldje.’

Haaks op plan

Directeur Bult hekelt de starre opstelling van de gemeente. ,,Dat bestemmingsplan is meer dan twintig jaar oud. Ondertussen heeft de wijk zich ontwikkelt. Ik vraag me af of de beleidsmakers hier zijn geweest om te kijken wat dit betekent voor de kinderen.’’

Volgens Bult staan de plannen haaks op het project Groen Verbindt van de gemeente. ,,Aan bewoners wordt gevraagd wat voor behoefte er is aan groen in de wijk. Ze willen het groen versterken. Hoe kun je dan zo’n veldje volbouwen?’’

Basisschool De Vlieger en Basisschool De Kopakker roepen ouders op om hun geluid te laten horen bij de gemeente. Dat is in het belang van Emma en alle andere leerlingen, vindt Bult. ,,Want goede alternatieven voor dit stukje gras zijn er niet...’’