Emoties bij onderscheiding voor Overijsselse boeren die weten te verbinden: ‘Het is een struggle’

hockey Dames van HC Zwolle leggen het af tegen topclub SCHC, maar dat mag pret niet drukken: ‘Het was echt tof’

Gezellig druk was het op Het Hoge Laar, waar de dames van HC Zwolle het om de Gold Cup opnamen tegen de koploper in de hoofdklasse, SCHC uit Bilthoven. Kon de reus in het nationale bekertoernooi geveld worden door Klein Duimpje? Dat bleek te mooi om waar te zijn: het duel eindigde in 1-9.

8:00