Emotionele zaak dodelijk ongeval Zwolse motorrijder: 'Ik ben er kapot van'

,,Ik ben er kapot van. Maar ik praat er weinig over, ik wil anderen er niet mee lastig vallen. Ik moet een weg vinden om ermee om te gaan. Daar ben ik nog steeds op zoek naar.'' Simon van H. (27) uit Kampen zat donderdagmorgen snikkend voor de rechtbank in Zwolle.

Hij moest zich verantwoorden voor het ongeval in juli vorig jaar in Zwolle waarbij motorrijder Maarten Kraake (23) uit Zwolle het leven liet. De Kampenaar was rond middernacht met een vriend op weg naar huis na een bezoek aan het casino in het stadion. Hij zag de tegemoetkomende motorrijder bij het afslaan vanaf de Blaloweg naar de Katerdijk over het hoofd. Kraake was op weg naar huis na een avonddienst bij Scania in Zwolle. Verscheidene collega's van Kraake reden ook op de Blaloweg en zagen het slachtoffer na de klap door de lucht vliegen.

Rustig

Verdachte Van H. heeft het moeilijk met wat er gebeurd is en snapt niet dat hij de motorrijder niet gezien heeft. Volgens hem reed hij rustig en had hij goed op de kruising gekeken naar tegemoetkomend verkeer. De oranje verkeerslichten op de kruising knipperden op dat tijdstip.

Rechts inhalen

De vader van het slachtoffer denkt er anders over na het zien van camerabeelden en het lezen van een verklaring van een chauffeur van een stadsbus, die kort voor het ongeval op de rijbaan naast de verdachte reed. De verdachte zou hem rechts ingehaald en gesneden hebben en daarna meteen de kruising opgereden zijn. ,,Terwijl hij zelf zegt dat hij keurig op de cruisecontrol reed en dat er geen bijzonderheden waren. Ik kan het niet geloven. Ongelooflijk dat hij geen verantwoording voor zijn daden lijkt te nemen. Mijn oordeel op basis van de verslagen is niet best.''

Gedoe

Verschillende getuigen verklaren dat de motorrijder hard reed, in elk geval veel sneller dan de toegestane 50 kilometer per uur. Maar volgens de officier van justitie had Van H. hem desondanks moeten zien. Ook zij rekent hem het 'gedoe' vooraf met de bus aan. ,,Net voor de kruising nog van baan wisselen: dat soort manoeuvres leidt af. Hij heeft zich niet de tijd gegund om goed op te letten.'' Ze eiste 240 uur werkstraf en een rij-ontzegging van een jaar.

Geen straf

De raadsman van Van H. bepleitte vrijspraak of schuldigverklaring zonder strafoplegging. De motorrijder reed veel harder dan de constante verkeersstroom van tegemoetkomende auto's en het kan zijn dat hij daardoor niet opgevallen is, aldus de advocaat. Over wat er aan de aanrijding vooraf ging zei de raadsman: ,,Het veronderstelde incident met de stadsbus is volledig aan mijn cliënt én zijn bijrijder voorbijgegaan. Er waren geen wildwesttaferelen en geen adrenaline. Hij reed vijftig kilometer per uur. Hij heeft een verkeersfout gemaakt maar in hoeverre valt hem dat te verwijten?''