En ineens is het helemaal hot: waterstof. Hoe een simpele molecuul in de spotlights staat

Ineens is er veel enthousiasme over waterstof. Bussen gaan op het doodeenvoudige molecuul rijden en voor een cv-ketel op waterstof is extreem veel animo. Maar hoe veilig is dit gas? En is het de gedroomde vervanger van aardgas?