En weer branden er auto's aan de Dollard in Zwolle

De brandweer had op de parkeerplaats voor de flat vanwege de harde wind wat moeite het vuur te bestrijden. Vermoedelijk is de brand bij een van de twee voertuigen ontstaan, waarna de vlammen zich door die wind konden uitbreiden naar de auto ernaast. Beide auto’s zijn volledig verwoest door de brand.

In de nacht van maandag 5 oktober woedde op enkele meters van de brand van vannacht ook al een forse autobrand. Bij die brand raakten drie voertuigen flink beschadigd. Ook toen werd er rekening gehouden met brandstichting. Op 15 december was het ook ‘raak’ in de wijk Aa-landen. Destijds vatte een auto vlam op het nabij gelegen Haringvliet.