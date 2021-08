En weer ligt het Zwolse gifschip klem: 2 scenario’s voor hoe het verder zal gaan

Hacker neemt Deja’s computer in Zwolle over waar ze bij zit: weg erfenis

10 augustus Het leven van Deja Spijkerman uit Zwolle staat op zijn kop sinds cybercriminelen haar erin hebben geluisd. De erfenis van haar moeder, haar leefgeld waarvan nog bijna 6000 euro over was, wordt gestolen waar ze bij zit. ,,Het beeld ging op zwart, mijn muis werd overgenomen en toen ik de bank belde, was het te laat”, vertelt de psychiatrisch patiënt gedesillusioneerd. Haar begeleider is een crowdfunding begonnen.