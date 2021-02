En weer zitten Carmen en haar vriend met de kinderen thuis: ‘Ik voel de frustratie, die ik wekenlang met me meedroeg, weer opdoemen’

Liefst 67 kilometer per uur te snel over snelweg A28 bij Zwolle en ook een andere bestuurder is rijbewijs kwijt

19:00 Met 67 kilometer per uur te snel over de A28. Een bestuurder trapte afgelopen weekeinde ter hoogte van Zwolle de gaspedaal flink in en moest daarom zijn rijbewijs inleveren. Een controle langs de snelweg leverde in totaal 32 bekeuringen op.