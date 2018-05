'Energiecommissaris' roept in Zwolle op tot meer experiment

De Rechter komt naar Waanders in Zwolle

10:15 Kennismaken met het creatieve brein achter de strip De Rechter - die onder meer dagelijks in de Stentor staat - een jubileumboek scoren en laten signeren met een persoonlijk tekeningetje van tekenaar Jesse van Muylwijck. Het kan aanstaande vrijdag bij Waanders in de Broeren in Zwolle.