Enexis en gemeente Zwolle openen LAB038 met oog op energietransitie

LAB038 wordt volgens Enexis en gemeente dé plek waar ondernemers, onderwijs, overheid en omgeving samenwerken aan het versnellen van de energietransitie (omschakeling fossiele brandstoffen naar duurzame energie). De opening van het lab wordt om 14.30 uur verricht door Remco Rooker (regiomanager Enexis), René de Heer (wethouder Zwolle) en Netty Wakker (Kennispoort Regio Zwolle).

Rooker: ,,LAB038 is tevens de aftrap van onze duurzaamheidscampus die in 2025 gestalte moet hebben gekregen. Daarmee willen wij met alle partijen die te maken hebben met energietransitie een omgeving creëren, waarin wordt gewerkt aan het energievraagstuk: bedrijfsleven, onderwijs en politiek.’’

Geen hipsters

Het lab is gevestigd in één van de bestaande kantoorpanden van Enexis aan de Marsweg. Het is door het energiebedrijf gestript, verbouwd en aangepast naar de wensen van hedendaagse techneuten. ,,Zij kijken anders aan tegen de wereld dan de gevestigde orde en wij doen er alles aan om voor die mensen een ideale werkomgeving te creëren. Er ontstaat een tekort een technisch geschoold personeel.’’

Er is plaats voor ongeveer zeventig mensen. Rooker: ,,Denk daarbij aan afgestudeerden van Windesheim of Deltion, start-ups en enkele vertegenwoordigers van gemeente, provincie en bedrijfsleven.’’ De Enexisman lacht bij een geschetst beeld van baristabarretjes, hipsterknotjes en elektrische stepjes. ,,Technisch georiënteerde mensen vinden andere dingen belangrijk. LAB038 wordt een modern, industrieel ingericht gebouw zonder vaste kantoorruimtes, met mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kennis en netwerk. Met kortlopende huurcontracten en lage prijzen.’’

Experimenteel

LAB038 is een experimentele voorloper op kennisgebied, volgens Rooker. ,,Nodig om slimme verbindingen dan wel oplossingen te verzinnen. Mensen op straat horen verhalen over ketels die worden vervangen door warmtepompen. Of dat iedereen van gas af moet richting compleet elektrisch. Dat is echter soms technisch niet eens haalbaar. Niemand weet momenteel exact waar het naartoe gaat, we weten alleen dat de energietransitie nodig is.’’