Enexis investeert 137 miljoen euro in Overijssel

Meeste hen­nep­kwe­ke­rij­en opgerold in Oost-Nederland, totaal daalt flink

21 februari De politie heeft in 2017 flink minder hennepkwekerijen ontmanteld dan het jaar ervoor. Er werden in totaal 4670 kwekerijen opgerold, 868 minder dan in 2016. Het district Oost-Nederland is met 761 opgerolde kwekerijen koploper.