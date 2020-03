Engie Zwolle stuurt afdeling naar huis na vermoeden van coronavirus bij personeelslid

IJsbeelden Festival in Zwolle trekt recordaan­tal bezoekers: ‘Beste editie ooit’

1 maart Een recordaantal bezoekers, succesvolle invoering van tijdsloten en goede beoordelingen: organisator Eric Broekaart is uitermate tevreden over was de afgelopen editie van het IJsbeelden Festival in Zwolle. ,,Het was de beste editie ooit.’’