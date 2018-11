Enorm speelkasteel voor Zwolse wijk Stadshagen bijna klaar

No Surrender-lid uit Zwolle wil strafzaak in vrijheid afwachten

11:13 De 51-jarige Ayhan B. uit Zwolle, die als No Surrender-lid vast zit voor vier afpersingen en diefstal met geweld, vindt dat hij lang genoeg heeft vastgezeten. Hij wil dat de rechtbank hem, in afwachting van zijn zaak, in vrijheid stelt. Aan opgelegde voorwaarden wil hij zich houden, zei hij. De rechtbank beslist hier woensdag over.