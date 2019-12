Enorme file op A28 richting Zwolle opgelost

Vanwege een kapotte vrachtauto ter hoogte van de afslag Epe bleef vanavond de rechterrijstrook dicht. Een zeer lange file met meer dan een uur vertraging aan het begin van de avondspits was het gevolg.

Inmiddels kan het verkeer weer doorrijden en is de vertraging nog maar 10 minuten. Automobilisten kunnen ook omrijden via Apeldoorn over de A1 en A50.