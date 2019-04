Enorme mast keert terug bij Hornbach Zwolle

Dit is woonbege­lei­der Klaasjan in het weekend: dan doet hij opgietin­gen in de sauna

20:00 Klaasjan Haar is een man die je bloed sneller laat stromen. Een kerel waar ieder mens het warm en koud van krijgt. Deze Epenaar praat immers over 196 graden onder het vriespunt alsof het werkelijk niks is. En hij schakelt net zo makkelijk over naar een gevoelstemperatuur van 120 graden boven nul. Ik doe het rekensommetje voor u: 316 graden verschil. IJskoud versus kokendheet.