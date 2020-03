Enorme rijen voor coffeeshops in de regio vanwege corona-sluiting: ‘Ik ging al met een lach die kant op’

Foto's & videoDe sluiting van horeca vanwege het coronavirus leidt tot opvallende taferelen bij coffeeshops in de regio. Honderden klanten willen nog snel even hun wiet in huis halen voor het niet meer kan. En dat zorgt voor flinke rijen voor de deur.

Uit onder meer Deventer, Apeldoorn en Zwolle komen beelden binnen van de enorme drukte. Zo proberen bij De Tulp in de Zwolse binnenstad veel wietrokers nog een voorraadje in te slaan voor de komende weken. In de Deventer binnenstad was het ook een drukte van belang bij de shop, evenals net buiten het centrum aan de Brinkgreverweg. Bij Apeldoornse coffeeshop ‘t Bunkertje, naast het station, was de rij eveneens enorm.

,,Toen ik het bericht las in een groepschat dacht ik eerst dat ze een grapje maakten’’, vertelt één van de hamsteraars bij de Zwolse shop De Tulp. ,,Ik heb de persconferentie opgezocht en zag toen dat het echt zo was. Ik heb twee tellen getwijfeld en ben toch maar gauw die kant op gefietst.’’

Lachen

Hij wist al wel wat hem te wachten stond: ,,Ik ging al met een lach die kant op, het is een hele gekke situatie natuurlijk. Die lach werd alleen maar breder toen ik zag dat het zo druk was. Eigenlijk moest ik nog het hardst lachen toen ik me bedacht dat het na mij nog veel drukker zou worden. Normaal zijn de klanten wat schuwer, veel vinden het niet per se nodig dat iedereen weet dat ze wiet roken. Maar nu maakte dat niet meer uit.’’

Hoewel de situatie in het land bittere ernst is, klonken binnen vooral grappen: ,,‘Als we nog geen corona hadden kregen we het daar wel’, hoorde ik voorbij komen. Er werden grappen gemaakt over wc-rollen en over hoeveel wiet er ingeslagen moest worden. Dat we dit nog mogen meemaken.’’

Volledig scherm Drukte bij coffeeshop 't Ankertje in Deventer. © Rens Hulman

Volledig scherm Een flinke rij bij de coffeeshop in Steenwijk. © Fotopersbureau Steenwyck

Volledig scherm Een lange rij voor De Tulp in Zwolle. © Mirna Wiggers

Volledig scherm Rij voor de coffeeshop in Deventer. © de Stentor