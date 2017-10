Enorme schade aan kostbare kunstcollectie na brand in Stedelijk Museum Zwolle

Dijksma: fouten in rapport over gevolgen Lelystad Airport

16 oktober Oost-Nederland krijgt mogelijk te maken met meer geluidsoverlast van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport dan tot nu toe werd aangenomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma geeft toe dat er fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de milieu en geluidseffecten van het nieuwe vakantievliegveld. Ze laat het onderzoek gedeeltelijk over doen. Dat schrijft ze in een brief die maandagavond aan de Tweede Kamer is verstuurd. Dijksma verwacht dat het nieuwe onderzoek nauwelijks gevolgen heeft.