Enorme wietvoorraad, mogelijke prostitutie en illegaal gokken ontdekt bij reeks invallen in Zwolle

De politie heeft de criminaliteit in Zwolle een slag toegebracht bij een reeks invallen. In een paar dagen tijd ontdekten agenten onder andere een grote voorraad joints, vaten met grondstoffen voor drugs en mogelijke prostitutie.

In de hele regio is afgelopen werkweek stevig ingezet op het aanpakken van criminaliteit en bewustwording daarover. Zo zijn anoniem 400 wapens ingeleverd en doken agenten op veel plaatsen in de omgeving op om voorlichting te geven over bijvoorbeeld hennepkwekerijen.

GHB-grondstoffen

Dankzij informatie en tips van de Belastingdienst, de gemeente Zwolle en de politie is op bedrijventerrein Marslanden op 9 maart een mogelijk drugslab opgerold. In het bedrijfspand vonden de politie en inspecteurs van Omgevingsdienst IJsselland drie vaten met daarin GBL; een grondstof om 'verkrachtingsdrug’ GHB te produceren. De vondst wordt nog verder onderzocht door politie en Openbaar Ministerie; op basis van de uitkomsten van dat onderzoek overweegt burgemeester Peter Snijders verdere stappen rond het bedrijfspand.

Wietvoorraad

Dezelfde dag viel de politie een ander pand op hetzelfde bedrijventerrein binnen. Daar bleek een voorraad van 8.000 voorgedraaide joints te liggen, net als 5 kilo henneptoppen. Ook vond de politie 10.000 euro contant geld en een voorraad pillen. Ter plekke is een verdachte aangehouden. Bij de inval was ook de Belastingdienst aanwezig.

Ook bij dit pand beraadt de burgemeester zich op mogelijke gedwongen sluiting van het pand. Volgens een gemeentewoordvoerder duurt het in beide gevallen nog wel even voor het onderzoek is afgerond en meer duidelijkheid ontstaat over ingrijpen door Snijders.

Mogelijke prostitutie en illegaal gokken in de horeca

Bij twee panden in de stad is woensdag 11 maart gecontroleerd op mensenhandel. Twee verdachten zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren. Volgens de politie worden signalen over prostitutie in de panden verder onderzocht.