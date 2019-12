EOD laat illegaal, ‘geknutseld’ en levensgevaarlijk vuurwerk uit Zwolle ontploffen

Experts van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie hebben vandaag een lading levensgevaarlijk illegaal vuurwerk tot ontploffing gebracht. Die werd vorige week aangetroffen in een opslagbox aan de Van den Tyverbelt in Zwolle.

Het ging om 168 kilo zwaar vuurwerk, waar volgens de politie ‘ook nog mee geknutseld was’. Een deel van het aangetroffen vuurwerk was zo gevaarlijk dat het in eerste instantie niet kon worden vervoerd. Het is uiteindelijk door de EOD naar een zogeheten ‘springlocatie’ gebracht, waar het vuurwerk gecontroleerd kon ontploffen.

Het milieuteam van de politie Oost-Nederland in Zwolle is al geruime tijd bezig met verschillende onderzoeken naar zwaar illegaal vuurwerk. In vijf onderzoeken heeft het team tot nu toe vijf verdachten aangehouden.

Afgelopen woensdag nam het team onder meer 550 nitraatknallers in beslag in IJsselmuiden. De drie minderjarige verdachten worden vervolgd. Een paar dagen daarvoor werd ruim 2000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen dat lag opgeslagen in een garagebox, middenin een woonwijk in IJsselmuiden. Het ging om tienduizenden nitraten en cobra's, afkomstig van een groothandel in Polen. De vondst staat in de top 10 van vondsten dit jaar. De twee verdachten, de 39-jarige B. uit IJsselmuiden en de 38-jarige Van de P. uit Meppel, zitten nog in voorarrest.

Levensgevaarlijk