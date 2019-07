Er gaat niks boven luiden met de hand, vindt het Zwolse Klokkenluidersgilde

videoEen forse ruk aan het touw. Het blijft stil. Nog een ruk. Nog steeds is het stil in de toren van de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Maar na nóg een slinger is de machtige Michaëlsklok enkele meters boven ons hoofd voldoende in beweging gekomen. De eerste slag klinkt en al snel volgen de klokslagen elkaar in een sober ritme op.

Vier van de 51 klokken in de Zwolse toren, beter bekend als de Peperbus, worden sinds een jaar weer af en toe met de hand geluid. Want: dat klinkt heus heel anders dan wanneer een druk op de knop het mechanisme in beweging zet. ,,Er zit meer gevoel in", vindt Bert Dijkink, klokkenluider van het eerste uur. ,,We horen dat ook terug van het publiek: mensen kunnen horen wanneer er met de hand geluid wordt."

Quote Mensen kunnen horen wanneer er met de hand geluid wordt Bert Dijkink, Voorzitter Klokkenluidersgilde St. Michaël

In 2016 wendden enkele ‘klokkengekken‘ zich tot de gemeente met het verzoek om handmatig te mogen luiden. De toestemming kwam er, evenals het geld om vier klokken daarvoor geschikt te maken. Nu beklimmen de luiders gemiddeld een à twee keer per week de 196 treden om bij de zolder te komen waar de touwen hangen.

Volledig scherm De 51 klokken in de Zwolse toren. Vier ervan kunnen met de hand bediend worden. © Frans Paalman

Het klokkenspel bevindt zich nog weer vele meters daarboven. De touwen verdwijnen in het plafond. ,,Je zit dus niet wat je doet. Je moet echt op het geluid en het gevoel beoordelen of je goed aan het luiden bent. En da's best lastig als alle vier de klokken tegelijk luiden, want dan moet je wel het geluid van jouw klok er bovenuit kunnen horen. Het is een kwestie van training. Iedereen die lid wordt van het gilde moet zich dat eerst eigen maken. 't Is niet van: ga maar in de touwen hangen en er komt wel geluid uit. Kennis van zaken is wel nodig", zegt Dijkink.

Quote We zeggen niet: ga maar in de touwen hangen en er komt wel geluid uit Bert Dijkink, Voorzitter Klokkenluidersgilde St. Michaël

Hoe het komt dat hij bevangen is door het klokkenluidersvirus? ,,Ik kom uit de zware dieselmotorentechniek, heb bij Wartsila en voorheen Stork Werkspoor gewerkt. Het werken met zwaar metaal heeft iets. Deze klokken zijn duizenden kilo's zwaar en ze geven nog een mooi geluid ook."

Boodschapper van het volk

Sinds het gilde een jaar geleden werd opgericht meldden zich flink wat vrijwilligers. Vijftien mannen en twee vrouwen grijpen nu bij toerbeurt naar de touwen. Niet te vaak, benadrukt Dijkink. Je moet het publiek (en met name de omwonenden) immers niet overvoeren. Want de reguliere (mechanische) luidingen bij kerkdiensten en uitvaarten zijn er ook nog, plus de bespeling van het carillon. ,,We sluiten aan bij bijzondere momenten. Vandaag (donderdag, red.) luiden we voor Thomas à Kempis, omdat het vandaag zijn sterfdag is. Maar het blijft een toren die hoort bij een basiliek, je kunt niet voor elk wissewasje luiden. Wij doen het een beetje in de traditie van vroeger. Nationale feestdagen, verjaardagen van het koninklijk huis, christelijke feestdagen, bevrijdingsdag en dodenherdenking. We proberen de boodschapper van het volk te zijn, zoals het vroeger ook was voordat we NL Alert hadden. Het mooiste is als mensen kunnen horen waarvoor we luiden.”

Kampen inspireerde Zwolse klokkenluiders De handmatige bediening van de klokken in de Onze Lieve Vrouwe basiliek is er gekomen in navolging van de Bovenkerk in Kampen. Daar werd enkele jaren geleden het klokkenluidersgilde Geert van Wou opgericht. Zwollenaar Bert Dijkink werd daarbij actief en vroeg zich af of dit niet ook in Zwolle zou kunnen. Het vorig jaar opgerichte Zwolse klokkenluidersgilde heeft ook enkele leden van het Kamper gilde en omgekeerd.