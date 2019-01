Er komt een Nutella Pannenkoekentruck naar Zwolle

Van drugshan­del verdachte Zwollenaar kocht hondenbrok­jes van de winst

12:54 Tegen een 31-jarige Zwolse is dinsdag twintig maanden cel waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist. Ook haar handlanger hoorde een celstraf tegen zich eisen. Beiden hielden zich bezig met de handel in harddrugs in Zwolle.