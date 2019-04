Er liggen plannen voor dit braakliggende terrein in Zwolle, maar komt het daarmee echt goed?

video Nieuw pareltje voor De Fundatie: ‘Dit schilderij is zeker 650.000 euro waard’

17 april Het is het zesde werk van Neo Rauch in museum De Fundatie, maar directeur Ralph Keuning is er heel trots op. Stel hem één vraag over Rauch en een gigantisch blik met informatie wordt opengetrokken. ,, Ik ben ervan overtuigd dat over honderd jaar Rauch zal worden gezien als een van de belangrijkste kunstenaars van deze tijd’’, zegt Keuning. De 650.000 euro die er voor betaald is, vindt hij het dan ook zeker waard. Nooit eerder betaalde het museum zo veel voor een werk.