Er ontploft een granaat in je straat. Hoe vertel je een kind dat?

Straten rond station Zwolle vanaf mei op slot, uitgraven fietsenkel­der begint in juli

7:52 De rotonde bij het Stationsplein in Zwolle wordt vanaf mei afgesloten en verwijderd. De Oosterlaan is vanaf dat moment een doodlopende weg. Anderhalve maand later, begin juli, gaat de schop in de grond voor de bouw van de nieuwe fietsenkelder onder het plein. Wat in de toekomst met de Oosterlaan en Westerlaan gebeurt, is nog niet duidelijk. Voor het verkeer is er vanaf mei veel hinder.