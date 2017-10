Er worden 1,2 miljoen doosjes jodiumtabletten uitgedeeld, maar wie krijgt ze?

Woordvoerder Inge Freriksen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sluit niet uit dat ook mensen ouder dan 18 jaar een schriftelijk bericht van de overheid hebben ontvangen dat zij de tabletten krijgen. ,,Dat is niet juist, maar niet te voorkomen als je aan 1,2 miljoen huishoudens post moet sturen. Dat kan te maken hebben met het tijdsverschil tussen het moment dat we het adressenbestand hebben moeten 'bevriezen' voor het klaarmaken van de etiketten en de situatie nu. Het kan zijn dat mensen ondertussen verhuisd zijn of dat misschien iemand overleden is.''

Zoek op postcode

Op de site van de Rijksoverheid is door het invullen van de postcode en leeftijd snel te zien of iemand in aanmerking komt voor de toezending van jodiumtabletten. Dat niemand van boven de 40 jaar de tabletten krijgt, heeft er volgens Freriksen mee te maken dat 'de kans dat je dan schildklierkanker krijgt door radioactieve straling niet is aangetoond'. Bovendien zouden er boven die leeftijd sprake zijn van meer bijwerkingen. Overigens zijn de tabletten ook gewoon te koop bij de apotheek. In het geval van een kernramp zijn mensen door het op het juiste moment slikken van jodiumpillen beter beschermd tegen het gevolg van het inademen van radioactief jodium: een verhoogd risico op schildklierkanker.