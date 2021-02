Er wordt geschaatst op de Zwolse gracht, maar de gemeente waarschuwt: doe het niet!

Trucker binnen aan warme hap in Zwolle

13 februari Een drietal wegrestaurants in de gemeentes Zwolle en Dalfsen mogen beroepschauffeurs tijdelijk binnen laten eten vanwege de kou. Restaurant Mol, de Lichtmis en Roadrunner hebben als eerste in het land een tijdelijke vrijstelling gekregen op het horecaverbod. De ontheffing is gekoppeld aan de winterregeling voor daklozen en zal worden opgeheven als de temperaturen weer stijgen.