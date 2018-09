Erben Wennemars ambassadeur van Overijssel

PEC Zwolle mist Elbers en Hamer tegen Staphorst; Lam vraagteken

14:04 Stanley Elbers ontbreekt woensdagavond in het bekerduel van PEC Zwolle met Staphorst. De aanvaller heeft tijdens zijn invalbeurt in Emmen een lichte enkelblessure opgelopen. Gustavo Hamer is geschorst, terwijl het ook de inzetbaarheid van Thomas Lam twijfelachtig is.