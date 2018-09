Erben Wennemars deelt graag zijn liefde voor Overijssel

Erben Wennemars is de ambassadeur van Overijssel geworden voor 'VisitOost'. Dit is een campagne om toerisme in de provincie te promoten. ,,Overijssel is voor mij nog steeds dé plek om mezelf op te laden", zegt de ambassadeur.

De geboren Dalfsenaar is (inter)nationaal bekend als ex-topschaatser en analist bij de NOS. Maar hij blijft nog wel betrokken bij de provincie waar hij geboren en getogen is. Voor de campagne was hij de afgelopen maanden in vrijwel heel de provincie te vinden: van kanovaren in Nationaal Park Weerribben-Wieden tot aan een bezoek aan Landgoed Twickel in Twente.

Peptalk

Aan examenleerlingen van de Zeven Linden school in Dedemsvaart gaf hij begin dit jaar een peptalk. 5HAVO-leerling Cas Hoen: ,,Ik had echt iets aan de woorden van Erben: 'Hersteltijd heb je nodig voor een optimale prestatie'."

PEC Zwolle

Zijn betrokkenheid met de provincie reikt nog verder terug in de tijd: in 2012 werd hij ambassadeur van PEC Zwolle. ,,PEC Zwolle is van ons allemaal en ik vind dat we de verplichting hebben om de kracht van sport te delen", zei de voormalig topschaatser.

