Erepenning voor Zwollenaren Rico, Sticks en Typhoon

Politie bezoekt 400 adressen op zoek naar illegaal vuurwerk

15:49 De politie bezoekt 400 adressen in Oost-Nederland op zoek naar illegaal vuurwerk. Vanuit die plekken zijn via Poolse webshops illegale explosieven besteld. ,,Oost Nederland is daarmee helaas een absolute koploper in het land”, zegt vuurwerkcoördinator van de politie Oost Nederland, Jos Lummen.