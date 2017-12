Erfgoedvereniging: 'Maak van Tolhuislanden een windmolenpark'

Door dit deel in het noorden van Zwolle te bombarderen tot windmolenpark, kan Zwolle-Zuid gevrijwaard blijven van turbines, stelt de erfgoedclub. Zij maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente Zwolle omgaat met het windmolendossier. De gemeenteraad beslist maandagavond over de Zwolse Energiegids, waarin kansrijke locaties staan opgenomen voor opwekking van windenergie. Tolhuislanden en een gebied nabij Windesheim in Zwolle-Zuid zijn belangrijke gebieden.

IJsselvallei

'Het plaatsen van een cluster windmolens in de zoeklocaties Zwolle-Zuid en de buurtschap Windesheim heeft grote gevolgen voor het landschap van de IJsselvallei', schrijft Adriaan Velsink van de erfgoedvereniging. Volgens de vereniging heeft het landschap grote kwaliteiten. 'Het Overijsselse deel wordt door de provincie Overijssel omschreven als een van de kroonjuwelen van Overijssel. Door de relatieve openheid ervan zal de invloed van een cluster met windmolens erg groot zijn en het landschap over enkele tientallen vierkante kilometers aantasten', aldus Velsink.

Tolhuislanden leent zich volgens hem meer voor molens, omdat er al turbines staan en dit provinciaal voorkeursgebied is. 'Ook biedt deze concentratie mogelijkheden om bewoners, die toch al veel last ondervinden van de reeds aanwezige windmolens, te compenseren of zelfs te verplaatsen.'

Bezwaren

Alleen al de publicatie van kansrijke molengebieden door de gemeente Zwolle heeft afgelopen tijd veel stof doen opwaaien. Bewonersclubs en belangenverenigingen in de betreffende gebieden hebben raadsleden aangeschreven met hun bezwaren. Als de gemeenteraad maandagavond instemt met de Zwolse Energiegids betekent dit nog niet dat er windmolens komen, maar wel dat dit de voorkeursgebieden zijn.