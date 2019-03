Ergernis over kieswijzer actiegroepen tegen Lelystad Airport: ‘Beetje jammer dit’

Het CDA in Overijssel ergert zich aan de kieswijzer die de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) vrijdag hebben gelanceerd. Daarin maken ze duidelijk welke partijen voor en welke tegen Lelystad Airport zijn. Dat is tegen het zere been van sommige partijen.

Na het lezen van een publicatie over de kieswijzer in De Stentor stuurde Statenlid Bouwien Rutten van CDA Overijssel vanochtend deze tweet de wereld in:

Hoewel Rutten bijval krijgt van actiegroep HoogOverijssel, prominent lid van SATL, zit de kieswijzer haar toch niet lekker. In haar ogen doen de meeste partijen in Overijssel er veel aan om Lelystad Airport tegen te houden.

Volledig scherm Overijssels CDA-Statenlid Bouwien Rutten met Kamerlid Pieter Omtzigt. © Archief Rutten legt uit: ,,De afgelopen jaren hebben alle Overijsselse politieke fracties zich unaniem geschaard achter het standpunt ‘eerst herindelen en dan pas vliegen’. De invloed van de provinciale partijen naar hun landelijke coalitie-collega’s resulteerde onder andere in het verplaatsen van de wachtruimte boven Steenwijkerland naar een hoger deel. Maar ook in het beëindigen van het gedrocht van een Alderstafel en het uitstellen van de opening van Lelystad Airport. De achterban verkleinen van deze partijen zal dan ook resulteren in minder invloed bij de landelijke collega’s.”

Op 20 maart zijn er Provinciale verkiezingen. SATL heeft een kieswijzer gelanceerd waarin aan partijen sterren worden toegekend. Hoe meer sterren, hoe feller die partij tegenstander is van de uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantievliegveld. Daarbij is gekeken naar het ‘Lelystad-standpunt’ van de partijen in de provincie, maar ook naar het standpunt van de fractie in de Tweede Kamer. Uiteindelijk rolt daar een eindscore uit. Zoals deze voor Overijssel:

Volledig scherm Het CDA in Overijssel krijgt twee sterren van SATL. © SATL

Zelf ziet SATL de kieswijzer niet als een stemadvies. Voorzitter Mijndert Ververs zei daarover in de Stentor: ,,Wij roepen niemand op om op bepaalde partijen te stemmen. We zijn politiek ongebonden en opereren volstrekt onafhankelijk. We hebben onze eigen Lelystad Airport-meetlat langs de verkiezingsprogramma’s gelegd en daar komt dit resultaat uit.”

Kortzichtig

Zo krijgt het CDA maar 2 sterren. Weliswaar is de partij in Overijssel tegenstander van Lelystad Airport, maar het landelijke CDA is juist weer voorstander. Rutten: ,,Zoals het advies nu is weergegeven vinden wij dat een kortzichtig advies. Bovendien zijn het Provinciale verkiezingen. De provincie is dus aan zet. Logischer is het om de nieuw gekozen Statenleden straks te overtuigen van het standpunt van SATL.”

Naast de kritiek van onder meer het CDA Overijssel, krijgt de kieswijzer van SATL ook bijval. Al is dat hoofdzakelijk van partijen die hoog scoren. Zoals deze tweet van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: