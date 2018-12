Ergerniseiken in Zwolle blijven na achttien jaar discussie toch staan

De klachten van buurtbewoners staken in 2000 de kop op en gaan onder andere over de schaduw van de eiken aan het Tijmpad en de Steenboerweg. Tien van de bomen zijn monumentaal; toch besloot de gemeente om ze te kappen. Dat was in lijn met het beleid, werd gesteld. Stichting Zwolle Groenstad tekende bezwaar aan en de rechter stelde dat de kap wel in strijd is met het bomenkapbeleid. De gemeente laat ze nu staan, maar buurtbewoners kunnen nog wel in hoger beroep.