Eric kent álle vijftien coupletten Wilhelmus: 'Gewoon veel oefenen'

Oproep: Hoe moet Zwolle eruitzien in 2030?

25 april Hoge flatgebouwen om aan de woningvraag te voldoen? Een bruisende binnenstad vol festivals of juist een stiltezone? Wel of geen windmolens en zonneparken? Hoe moet Zwolle eruitzien in 2030? De redactie deed vast een rondje door de stad. En u? Wat vindt u? Mail het ons: zwolle@destentor.nl.