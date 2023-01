Eric voelde zich niet thuis tussen ‘haaien’ op zijn werk, dus het roer ging om: ‘Merkte het pas toen ik thuis zat’

Flip (8) woont in hartje Zwolle en heeft een eenvoudige wens die uitkomt dankzij de Wensboom

De 8-jarige Flip Veenemans woont in de binnenstad van Zwolle en houdt erg van voetballen. Een lastige combinatie, want waar doe je dat als er geen veldje in de buurt is? Hij trapt wel eens een balletje tegen een muurtje van de Grote Kerk, maar eigenlijk heeft hij een grote wens. Voor hem en alle andere kinderen die in de stad wonen. ‘Ik dacht niet dat-ie zou uitkomen’.

8 januari