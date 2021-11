Erica Meiland en Zwolse Sander botsen over waarheid relatie: ‘Schokkend, ik word als idioot weggezet’

Tussen Erica Meiland en Sander van Betten is een ware soap ontstaan. Erica zegt in haar nieuwe biografie dat ze nooit een relatie heeft gehad met de Zwolse privédetective. Sander liet deze week aan weekblad Privé weten honderden appjes en mails in handen te hebben die het tegendeel bewijzen. Volg jij het nog? Dit is er allemaal aan de hand.

Even terug naar het begin. In maart van dit jaar werd duidelijk dat Erica en de Zwolse privédetective Sander van Betten aan het daten waren. Het tweetal kent elkaar vanuit de tv-wereld. Erica Meiland is bijvoorbeeld bekend van de realityserie Chateau Meiland op SBS6 en Sander werkte jarenlang voor tv-programma’s van Peter R. de Vries.

Een week nadat het nieuws naar buiten kwam dat Erica en Sander aan het daten waren, maakte de Zwollenaar zijn debuut in de Chateau Meiland.

‘We verschillen te veel van elkaar’

Maar in mei waren de dateavonturen voorbij. Tegen Nu.nl vertelde Erica dat er geen sprake was van een liefdesrelatie. ,,Daarvoor verschillen we te veel van elkaar. We beschouwen elkaar als vrienden en hebben nog af en toe contact.”

Quote Die foto’s kloppen helemaal niet meer met de werkelijk­heid van nu Erica over Sander

De hommeles begon pas écht eind oktober. Erica verklapte in Aran on Tour, onderdeel van RTL Boulevard, dat het nooit een relatie is geweest. Volgens Erica zocht de Zwollenaar vooral aandacht en is dat de reden dat Sander contact met haar zocht. ,,Dat heb ik in het begin niet opgemerkt, maar mensen om mij heen begonnen er wel over. Als ik terugkijk, denk ik wel dat dat zo gegaan is.”

‘Oud opaatje’

Erica ging nog een stapje verder. In haar nieuwe biografie, die ze vorige week voor fans in Zwolle liet signeren, haalt ze uit naar de Zwollenaar. ,,Ik ging ‘m natuurlijk ook op Facebook nakijken en daar zag ik heel leuke foto’s. Was gewoon een heel leuke man. Alleen kloppen die foto’s helemaal niet meer met de werkelijkheid van nu, want ze zijn blijkbaar jaren oud. Hij heeft nu een bril, is heel erg afgevallen en heeft een longziekte en diabetes, waardoor het eigenlijk gewoon een heel oud opaatje is.”

Quote Het is echt schókkend en ik word als een idioot weggezet Sander van Betten

Volgens Sander zit de vork anders in de steel. Om te bewijzen dat het duo zes maanden samen is geweest, stuurde hij selfies en ruim 1000 appjes naar Privé. Volgens de Zwollenaar hebben ze wel degelijk een relatie gehad. ,,Het is beschamend dat deze vrouw mij nu zo’n trap nageeft. De passages over onze relatie zijn voor het merendeel grove leugens. Het is echt schókkend en ik word als een idioot weggezet.”

Volgens Erica hebben Sander en zij in al die maanden slechts vier wandelingen gemaakt, maar Sander beweert dat het meer was. ,,We sliepen heel vaak met elkaar en hadden ook seks. Hoe durft ze dat te ontkennen?”

‘Onbeschofheid’

Op Twitter laat Sander weten dat niet alles uit het interview met Privé klopt. ,,Maar ik heb veel recht kunnen zetten van de shit die ik over mij heen kreeg.” Op zijn tweet reageert iemand die zegt dat Erica’s interview met Privé alles over haar zegt. Sander is het daarmee eens. ,,Precies. Die onbeschoftheid opeens. Echt absurd, contact was ‘normaal’.”

En nu?

Of de soap nu écht tot een eind is gekomen, is de vraag. Sander laat zich door de uitspraken van Erica niet uit het veld slaan en is geregeld in een Zwolse sportschool te vinden, zo blijkt uit kiekjes die hij deelt op Twitter.

Ook Erica doet goede zaken: haar biografie staat meteen op de tweede plaats van de Bestseller 60, blijkt uit cijfers van CPNB.

