Ermin schrijft over zijn avonturen bij dierenambulance Kampen: ‘Eigenlijk heb ik niks met dieren’

Eigenaar leegstaan­de boerderij in Hasselt schrikt van verwoesten­de brand: ‘Zien dit zeker niet als geluk bij ongeluk’

De felle brand die zondag de leegstaande boerderij in Hasselt tot de grond toe liet afbranden, zit de potentiële plannen voor woningbouw niet in de weg, vertelt eigenaar Heutink Groep. De vervallen en overwoekerde boerderij was menig inwoner een doorn in het oog en zou al afgebroken worden. Dat is nu niet meer nodig, want het huis is helemaal verwoest. „Maar we zien dit zeker niet als een geluk bij een ongeluk.”