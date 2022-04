Ernstig ongeval op N337 bij Windesheim: weg richting Zwolle bezaaid met brokstukken

KAMPS DOET RECHT Zwollenaar stal speakers en boodschap­pen omdat hij wel móest: ‘Geldgebrek, meneer. Ik heb al een boekhouder gebeld’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over diefstal van speakers en levensmiddelen.

14 april