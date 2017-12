Ernstig zieke Tobias krijgt eigen plein in Zwolle-Zuid

Buren, familie, vrienden en kennissen van de ernstig zieke Tobias Sybesma (12) uit Zwolle hebben oudjaarsdag in groten getale het slechte weer getrotseerd om naar het pleinfeest te komen dat zijn naam draagt. De opbrengst gaat naar stichting Semmy, die onderzoek naar hersenstamkanker financiert.

Bruce Springsteens Glory Days schalt uit de speakers op het pleintje aan de Ulgerkamp in Zwolle. Aangevraagd voor stichting Semmy, want daar gaat de opbrengst van deze middag naartoe. Het is hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk.

Volledig scherm Het nieuwe bordje 'Tobias Sybesmaplein' © Eigen foto Buren zijn hier massaal in actie gekomen voor de ongeneeslijk zieke Tobias. ,,Het heeft onze samenhorigheid vergroot, maar we staan zo machteloos", zegt buurman Arjan Domhof. Toch lijkt het alsof de Ulgerkampjes alles uit de kast hebben gehaald voor een onvergetelijk pleinfeest. Er is een Tobiaswinkel, een veiling van voetbalshirts, nagels worden gelakt en bier vloeit. Ook de blazers van de Zwolse Stroatklinkers geven acte de présence. Tobias beziet het vanuit zijn rolstoel.

Paul Brinkers is één van de aanjagers van dit buurtfeest. De buren leefden intens mee met de Sybesma's, die dit najaar te horen kregen dat hun zoon ongeneeslijk ziek is. ,,Toen ik samen met een buurman bij Reitse (Tobias' vader, red.) thuis zat, kregen we dit idee." En zie nu, matrixborden heten bezoekers van het pleinfeest welkom, verkeersregelaars wijzen de weg, het initiatief heeft heel wat teweeg gebracht in Zwolle-Zuid.