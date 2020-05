Ervaren huisartsenteam onder de indruk van heel veel corona-leed ‘achter de voordeur’

Bedrijfs­bus­je uitgebrand bij bedrijf in Zwolle, politie sluit brandstich­ting nog niet uit

7:24 Bij een bedrijf aan de Schoenerweg in Zwolle is zondagochtend rond half vijf een brand ontdekt in een bedrijfswagen van TrafficSupport. Het bedrijfsbusje werd van binnen volledig in de as gelegd door de brand.