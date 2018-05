Estafettestaking in Zwolle en Deventer

Humanis­tisch Verbond vindt rol Christen­Unie Zwolle te groot

12:09 Het Humanistisch Verbond Zwolle is niet te spreken over de prominente rol van de ChristenUnie bij de coalitieonderhandelingen in de stad. De seculiere vereniging hoopt dat de andere drie partijen 'meer tegenspel zullen bieden om zo te voorkomen dat een minderheid van de Zwollenaren haar wil oplegt aan de rest'.