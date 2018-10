Euro95 en diesel worden E5 en B7: 'Dit gaat voor verwarring zorgen'

Super bleifrei en Eurosuper in Duitsland; Sans Plomb 95 en Gazole in Frankrijk; Senza Piombo en liquido propano in Italië. Iedereen die wel eens in het buitenland heeft getankt zal de vertwijfeling aan de pomp herkennen: welke brandstof moet ik hier in vredesnaam in mijn tank gooien?

Vervangen

Vanaf vrijdag is dat verleden tijd. Ieder benzinestation in de Europese Unie moet vanaf die dag eenduidige benamingen gebruiken voor alle brandstoffen. ,,Ik had er nog niets over gehoord, maar las het op destentor.nl”, zegt Maurice Tellegen, pomphouder in het Veluwse Emst. ,,Daar schrok ik van, want op 12 oktober moet het geregeld zijn. Ik hoop niet dat ik hier alles moet gaan vervangen aan de pomp, want dat zal een fikse investering betekenen.”

Volledig scherm Nieuwe codes voor benzine. © Rijksoverheid

Tellegen – derde generatie pomphouder in Emst – verwacht dat de nieuwe brandstofcodes voor klanten in het begin even wennen is. ,,Dan heet diesel ineens B7, terwijl je zou denken dat de B voor benzine staat. Als je niet goed oplet doe je al snel de verkeerde brandstof in je tank. We zullen onze klanten erop wijzen dat het veranderd is. Bovendien tank ik meestal zelf, dus er kan bij ons weinig misgaan.”

Duidelijkheid

Volgens eigenaar Helmoed Grievink van de Avia in Diepenveen is het een prima plan om eenduidige benamingen voor brandstof te gebruiken. ,,Zeker bij de grote benzinestations heb je meestal veel verschillende brandstoffen, die vaak ook weer anders heten. En hoe meer keuze, hoe ingewikkelder het is voor de klant. Daarom zijn die codes wel goed, zo is het voor iedereen duidelijk. Of je nu in Nederland bent of in het buitenland.”

Volledig scherm Nieuwe codes voor diesel. © Rijksoverheid

Hartholt Olie in Heino heeft zeven tankstation in deze regio. Ze worden deze week voorzien van de nieuwe labels. ,,Aanvankelijk was er verwarring omdat alle huidige benamingen zouden verdwijnen, maar die blijven er voorlopig gewoon naast bestaan”, vertelt Jaap Willem Rijkhoff. ,,Het is nu vooral een kwestie van heel veel stickers plakken. Diesel is bijvoorbeeld een vierkante sticker met B7 erop. Euro95 heeft een ronde sticker met E5 of E10. Die plakken we op de pomp en op het pistool. Dat gaan we de komende dagen doen, zodat we er vrijdag klaar voor zijn.”

Volledig scherm Nieuwe codes voor gassen. © Rijksoverheid

Verwarring

Bij Tinq achter het station in Deventer gooit Maik van Rijn de tank van zijn rode Clio vol met Euro95. ,,Hoe gaat dat heten? E5 of E10? Ah, oké, alle verandering is wennen. Dit zal voor sommige mensen voor verwarring zorgen, zeker in het begin. Het zal best een paar keer mis gaan.”

Voorzitter Ewout Klok van Belangenvereniging Tankstations (BETA) denkt dat het met de verwarring aan de pomp wel zal meevallen. ,,Ja, er komen nieuwe benamingen. Maar het is niet zo dat alle oude benamingen nu al verdwijnen, of dat Euro95 en diesel van de prijspaal worden geschrapt. Voorlopig blijven we die namen gewoon gebruiken. En wat er in de toekomst gebeurt, zien we dan wel weer.”