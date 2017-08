Euroma maakt reuzenstap met verhuizing van Wapenveld naar Zwolle

Hoogstra verklapt dat er twee opties overbleven: Apeldoorn en Zwolle. ,,Maar onze binding met Apeldoorn is bijna nul." De meeste van de pakweg tweehonderd werknemers wonen ten noorden van Wapenveld, de andere kant op huist er bijna niemand voorbij Epe. ,,En de band tussen Euroma en Zwolle is vanuit het verleden best wel sterk." Dat lijkt een understatement, want de voorloper van de kruiden- en specerijenspecialist is in 1899 door Antonij ten Doesschate opgericht aan de Thorbeckegracht in Zwolle. ,,De stad Zwolle heeft allure", vult Meewisse aan. ,,We zitten bij bedrijven als Wehkamp en Ikea. We zijn trots op zo'n mooie plek, maar nemen met weemoed afscheid."