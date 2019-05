Euroma steekt stap voor stap de IJssel over van Wapenveld naar Zwolle

Aan de rand van het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort is op een perceel van drie hectare in een jaar tijd het gloednieuwe pand van Euroma verrezen. Een imposante vestiging die ruim 26.000 vierkante meter beslaat met een volautomatisch magazijn van 29 meter hoog, op steenworp afstand van het distributiecentrum van Wehkamp en naast fietsbedrijf Kruitbosch. Euroma, dat aan allerlei grote wereldwijde voedingsfabrikanten en supermarkten kruiden- en specerijenmengsels levert en eigen merkproducten op de consumentenmarkt brengt, staat aan de vooravond van een nieuwe fase in zijn bestaan. Stapsgewijs maakt het de overgang van Wapenveld naar Zwolle, waarbij het streven is om over pakweg een jaar volledig over te zijn naar de Ravensburgstraat op Hessenpoort. Daarmee keert het terug in Zwolle, waar oprichter Antonij ten Doesschate in 1899 aan de Thorbeckegracht een bedrijf in kruiden, specerijen en farmaceutische artikelen begon.